Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

01.01.2025 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa’da Polatpaşa Bulvarı üzerinde, Gülüm HOROZ (K-28) yönetimindeki ZVJ 934 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Fevzi Çakmak Bulvarı kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönüşe geçmesi sonucu o esnada bulvar üzerinde batı istikametine doğru 124 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Ömer ÖZTÜRKMEN(E-48) yönetimindeki DJ 300 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Her iki araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.