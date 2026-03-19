Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 18.03.2026 tarihinde, saat 12.00 sıralarında, Gazimağusa’da 28’inci Tümen Caddesi üzerinde, Konce Kaptan (K-69) yönetimindeki HA 855 plakalı araç ile geri geri doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Dicle Sokağa giriş yapması sonucu, o esnada sokak üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Osman Kocatürk (E-70)’e çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Osman Kocatürk, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sol bacağında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam etmektedir.