Gazimağusa’da, 07.09.2023 tarihinde saat 23:00 sularında, Sincan Sokak üzerinde yaşanan bir trafik kazasında, Deniz Abdullah NALBANT (E-19) yönetimindeki JZ 092 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyir halindeyken, yolun sağında bulunan yol kavşağına yaklaştı. Ancak bu sırada dikkatsizce sağa dönüş yaparak karşıdan gelen ve düz devam eden araçlara öncelik hakkı vermeden dönüşe geçti.

Bu dikkatsiz dönüş sırasında, kavşak üzerinde karşı istikametten gelen ve kuzey istikametine doğru dikkatsizce ilerleyen Talha MASOOD (E-21) yönetimindeki PB 881 plakalı motosiklet ile çarpıştılar.

Kaza sonucunda, PB 881 plakalı motosikletin sürücüsü olan Talha MASOOD yaralandı. Yaralı, hemen Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada sağ ayak femur kemiğinde kırık tespit edildi. Bu nedenle tedavi amaçlı olarak hastanede müşahede altına alındı.