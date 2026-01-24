Polis açıklamasına göre, 24 Ocak 2026 tarihinde saat 15.35 sıralarında Gazimağusa Kaliland Bölgesi’nde, bir apartmanın zemin katında faaliyet gösteren bir iş yerinin ön kısmına yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Su kabini ve zemin kısmında meydana gelen yangın, büyümeden kendiliğinden söndü.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen N.A. (41), F.A. (E-45) ve Z.B.E. (E-39) tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada ayrıca, F.A. (E-45) ile Z.B.E. (E-39)’nin 15 Ocak 2026 tarihinde saat 05.45 sıralarında Vadili’de İnönü Caddesi üzerinde, bir araç lastiğinin içerisine yanıcı madde döküp ateşe verdikten sonra, söz konusu lastiği bir şahsa ait ikametgâhın giriş kapısına atmak suretiyle kasten yangın çıkarmaya teşebbüs ettikleri tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.