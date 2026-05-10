“111 sürat, 12 alkollü araç kullanma, 3 sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanma, 8 sigortasız araç kullanma,11 sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 9 emniyet kemeri takmadan araç kullanma, 12 muayenesiz araç kullanma, 31 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 1 kamu taşıma işletme izninde belirtilen kurallara uymama, ve 130 diğer trafik suçları”

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, rapor edilen trafik suçlarının dağılımı şöyle:

Denetimler sonucu çeşitli trafik suçlarından toplam 328 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 45 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü tutuklandı.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 2 bin 12 araç sürücüsü kontrol edildi.

