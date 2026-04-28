Polis açıklamasına göre, 27 Nisan 2026 tarihinde saat 22.30 sıralarında, Ç.Y.’ye ait makinist garajı önünde laf atma nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. F.C.Ş. ve C.G. ile G.Ö. arasında yaşanan olayda taraflar birbirlerine vurup yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Kavga sırasında H.İ.K.’nin, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu 9 mm çapındaki tabanca ile olay yerinde bulunan kişilerin üzerine doğru rastgele ateş açtığı belirtildi. Açılan ateş sonucu yaralanan olmazken, S.T.’ye ait aracın sağ ön kapısında hasar meydana geldi.

Olay sonrası bölgede yapılan aramada 4 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunarak emare alındı. H.İ.K.’nin aranmakta olduğu, olayla bağlantılı diğer şahıslar ile birlikte E.K. ve Ö.Ö.’nün de tutuklandığı bildirildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.