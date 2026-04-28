Öztürkler, Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis ile gerçekleştirilen tatbikatlar ve imzalanması planlanan anlaşmaların Kıbrıs Türk halkını asla yıldırmayacağını vurguladı.

Öztürkler, “Macron bilsin ki bu adada dengeyi Fransız askerleri değil, Anavatan Türkiye’nin varlığı belirler. Sömürgeci geçmişinizin gölgesinde yeni oyunlar kurmaya kalkmayın. Kıbrıs Türk halkının yanında Anavatan Türkiye vardır ve hiçbir tatbikat bu gerçeği değiştiremez” ifadelerini kullandı.

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun Fransa ile yaptığı askeri tatbikatı dikkatle izlediklerini belirten Öztürkler, bu tatbikatın Ada’daki barış ve istikrar söylemleriyle bağdaşmadığını, aksine bölgedeki gerginliği artırdığını söyledi.

Macron’un, Rum lider Hristodulidis ile yaptığı görüşmenin ardından SOFA anlaşmasının haziran ayında imzalanacağını açıklamasına da değinen Öztürkler, bunun Ada’da yeni bir askeri yapılanmanın habercisi olduğunu ifade etti. Bu anlaşmanın Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayan bir yaklaşımın ürünü olduğunu belirterek, bu tür girişimlere karşı sessiz kalmayacaklarını dile getirdi.

Rum yönetiminin Yunanistan yerine İsrail’den tank almayı planlamasını da aynı zihniyetin devamı olarak değerlendiren Öztürkler, silahlanma yarışına giren bir yönetimin barıştan söz etmesinin inandırıcı olmadığını söyledi.

Bu adımların halkların güvenliğine değil, siyasi hesaplara hizmet ettiğini kaydeden Öztürkler, KKTC’nin tartışmaya kapalı bir gerçek olduğunu vurguladı.

Öztürkler, “KKTC Türk toprağıdır. Bu hakikat, halkımızın iradesiyle, tarihimizle ve kimliğimizle güçlenmiş bir gerçekliktir. Hiçbir siyasi manevra bu gerçeği gölgeleyemez” dedi.

Avrupa Birliği’nin Güney’de zirve düzenlemesine de değinen Öztürkler, Kuzey’i yok saymalarının büyük bir çelişki olduğunu ifade etti.

“Ada’yı birleştirmek” söylemi dile getirilirken KKTC temsilcileriyle görüşülmemesinin samimiyetsizliğin en açık göstergesi olduğunu belirten Öztürkler, iki devlet politikasının devam ettiğini söyledi.