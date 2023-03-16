Operasyonla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

15.03.2023 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, E.C.I.(K-28) ve W.O.I.(E-27)’nin tasarruflarında, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 51 adet hap, yaklaşık 250 miligram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan toz madde, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.