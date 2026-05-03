Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kıbrıs Veteriner Akademi organizasyonuyla gerçekleştirilen 9. Uluslararası Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı Kongresi’nin açılışında yaptığı konuşmada, KKTC hayvancılığının gelişiminde bilimsel üretim anlayışının ve uluslararası bilgi paylaşımının büyük önem taşıdığını vurguladı. Yaklaşık 1500 katılımcının yer aldığı kongrenin; veteriner hekimler, akademisyenler, üreticiler ve sektör temsilcileri için önemli bir buluşma zemini oluşturduğunu belirten Çavuş, fertilite yönetimi, meme sağlığı, süt verimliliği ve modern sürü yönetimi alanlarında paylaşılan güncel bilgilerin yerel hayvancılığın geleceğine ışık tutacağını ifade etti.

Kıbrıs Veteriner Akademi Başkanı Prof. Dr. Osman Ergene de açılış konuşmasında kongrelerin yalnızca belirli bir zaman ve mekânda yapılan toplantılar olmadığını, düşüncenin, emeğin ve paylaşımın somutlaşmış hali olduğunu söyledi. Ergene, bu büyük organizasyonun katılımcı ve konuşmacılar, sponsor firmalar ile organizasyon ekibinin uyumlu birlikteliği sayesinde başarıya ulaştığını kaydederek, bilginin ancak etkileşimle derinleştiğini ve veteriner hekimlerin bu sürecin en değerli parçası olduğunu vurguladı.

Kongreye bu yıl da dünyanın farklı ülkelerinden veteriner hekimlik alanında otorite kabul edilen bilim insanları katıldı. Amerika’dan Prof. Dr. Chris Chase, İspanya’dan Prof. Dr. Giovanni Gnemmi, İrlanda’dan Prof. Dr. Osvaldo Bogado Pascottini, İtalya’dan Prof. Dr. Paolo Moroni ve Dr. Nicola Rota; çiftlik hayvanlarında fertilite, meme sağlığı, süt kalitesi ve sürü verimliliği konularında en güncel bilimsel verileri ve saha deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Kongrenin bilimsel altyapısına ise Prof. Dr. Abuzer Acar, Prof. Dr. Nurettin Gülşen, Prof. Dr. Sezgin Şentürk, Prof. Dr. Veysel Soydal Ataseven ve Prof. Dr. Yaşar Ergün’den oluşan bilim kurulu yön verdi.

Bilimsel paylaşım ve sektörel iş birliğinin güçlü biçimde hissedildiği kongrenin sonunda, organizasyona katkı sunan dünyaca tanınan bilim insanlarına teşekkür plaketleri, bu ve buna benzer pek çok kongreyi uzun yıllar organize eden UBP Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan tarafından takdim edildi.

Kıbrıs Veteriner Akademi organizasyonuyla gerçekleştirilen 9. Uluslararası Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı Kongresi, Türkiye’nin sevilen sanatçısı İrem Derici’nin katıldığı gala gecesiyle tamamlandı.