Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında S.Y.’nin (E-47) üzerinde yapılan aramada, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 70 adet hap tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahsı tutuklandı.

Yine Gazimağusa’da S.K.’ye (E-65) ait arazi içerisinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet kağıt parçası tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Ü.A.(E-43) tutuklandı. Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.