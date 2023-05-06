Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

06.05.2023 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde yönetimindeki KE616 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru süratli bir şekilde seyreden Sergıu GARABA (E-25) seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunana Özgürlük Anıtı çemberine geldiği sırada dikkatsizliği sonucu aracının ön kısmı ile çemberi oluşturan bordür taşlarına çarpıp havalanarak yine ön ve tavan kısmı ile Özgürlük Anıtına çarparak anıt etrafında bulunan havuz içerisine düşmüştür. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Sergıu GARABA kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.