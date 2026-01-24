24 Ocak 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında, Dağyolu’nda bulunan bir ikametgâhın salon odasında, muhtemelen şömineden atılan bir kıvılcımın koltuğu tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangın, olay yerine intikal eden İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu muhtelif mobilya ve beyaz eşyalar ile pencere ve kapılar yanarak zarar görürken, oluşan ısı nedeniyle evin tüm duvarlarının da islendiği bildirildi. Yangından etkilenen bir ikametgâh sakini ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.