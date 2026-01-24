23 Ocak 2026 tarihinde saat 02.30 sıralarında, İskele’de bir site içerisinde, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından M.K. (E-25)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada, toplam 90 karton elektronik sigara tütününün kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurulduğu tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, M.K.’nin Ekim 2025 ile 22 Ocak 2026 tarihleri arasında İskele’de faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalıştığı dönemde, F.Ö. (E-25) ve A.Ö. (E-23) ile birlikte, markette satışa sunulan toplam 160 karton elektronik sigara tütünü ile 20 şişe alkollü içkiyi kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edildi.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen Z.F. (E-26), O.Ö. (E-25) ve A.B. (E-21) de tespit edilerek tutuklandı. Şahısların ikametgâhlarında ve kullanımlarındaki araçlarda yapılan aramalarda ise toplam 100 karton elektronik sigara tütünü ile 10 şişe alkollü içki bulunarak emare olarak alındı.