Polisten edinilen bilgiye göre, 21 Ocak 2026 tarihinde saat 00.30 sıralarında Gazimağusa’da şüpheli hareketleri nedeniyle durdurulan O.K.N. (E-27) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahsın tutuklandığı, ayrıca yapılan muhaceret kontrolünde ülkede yasal statüsü olmadığı halde izinsiz olarak ikamet ettiğinin belirlendiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.