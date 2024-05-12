Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

12.05.2024 tarihinde saat 01:30 raddelerinde Girne’de Uğur Mumcu Caddesi Üzerinde bulunan Mc Palace otelin park alanında Sena KARACA(K-28) yönetimindeki HN 350 salon araç sürücüsünün ana yol konumunda bulunan Uğur Mumcu Caddesine giriş yapması neticesinde o esnada Uğur Mumcu Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Olufemi Olafımıhan SHOBAYO(E-42) yönetimindeki JE 869 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kazada hafif yaralanan JE 869 plakalı araç sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Ebolor Eloho (K-25) Girne Akçiçek Devlet Hastanesi Acil servisinde yapılan ilk yardım tedavilerine müteakip aynı serviste müşahede altına alınmışlardır.