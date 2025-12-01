İtfaiye Müdürlüğü yayımladığı raporda, yangınların muhtemel sebepleri arasında elektrik kaynaklı kısa devreler (3), temizlik maksatlı yakma (1), yüksek ısıya maruz kalan kahve kabuklarının tutuşması (1) ve gazlı şofbenin hortum bağlantısından sızan gazın alevlenmesi (1) yer aldı.

Yangınların bölgelere göre dağılımı ise Lefkoşa 3, Gazimağusa 1, Güzelyurt 1 ve Vadili 1 olarak kaydedilirken, çeşitlerine göre sair yangın (2), motorlu araç (1), işyeri (1), kuru ot ve çöp (1) ile elektrik kaynaklı yangın (1) olarak belirtildi.

Özel servis olayları kapsamında Lefkoşa’da 4, Girne’de 4, İskele’de 3, Gazimağusa’da 1 ve Çağlayan’da 1 vaka yaşandı. Bu olayların türleri arasında hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevki (5), can kurtarma (4), özel görev (2), yangına karşı tedbir alma (1) ve yangın eğitimi (1) yer aldı.