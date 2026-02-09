Kadının ölüm haberini kız kardeşinin duyurduğunu yazan Haravgi gazetesi, kadının ailesinin söylediklerine dayanarak, 42 yaşındaki Georgia’nın 16 Ocak tarihinde ameliyat olduğunu ve ameliyattan sonraki durumunun da başlangıçta iyi olarak değerlendirildiğini belirtti.

Ameliyattan iki gün sonra, 18 Ocak tarihinde ise ailenin 42 yaşındaki kadının felç geçirdiği ve komaya girdiği konusunda bilgilendirildiğini kaydeden gazete, kadınla ilgili tıbbi dosyaya göre kadının aynı gün sabah 06.00 sıralarında hastanenin tuvaletinde yerde tespit edildiğini ve kadının tek başına ayağa kalmaya çalışması sonucu düşüp ciddi şekilde yaralandığının tahmin edildiğini yazdı.

Kadının ailesinin olayın tam anlamıyla araştırılmasını istediğini ve polise şikayette bulunma konusunda kararlı olduğunu kaydeden gazete, olayın gerek yetkili makamlar gerekse Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü (OKİPİ) tarafından araştırıldığını ekledi.