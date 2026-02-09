Mahkemede meseleyle ilgili olguları aktaran polis memuru Görkem Gök, 25 Ocak 2026 tarihinde saat 18.45 sıralarında Ercan Havalimanı’nda KKTC’ye giriş yapmak üzere gelen zanlının huzurunda eşyalarında arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada, zanlının el çantasındaki gizli bir bölmede 72 miligram Methamphetamine türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, üç kez mahkemeye çıkarılarak toplam 15 gün ek tutukluluk süresi alındığını kaydetti. Bu süre içerisinde Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderilen emareyle ilgili sonucun çıktığını ve maddenin uyuşturucu olduğunun teyit edildiğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade etti. Zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını da belirten polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı G.K.’nın 20 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.