Bir sahra ocağı üzerinde unutulan tencere içerisindeki, köpekler için kaynatılan yemeğin ısınıp alevlenmesi sonucu çıktığı değerlendirilen yangında, olay yerine sevk edilen İtfaiye Ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın sonucunda 6 adet kümes tamamen yanarken, kümesler içerisinde bulunan yaklaşık 150 tavuk ile torba içerisindeki muhtelif yemler ve bir buzdolabı yanarak zarar gördü. Ayrıca kümeslerin yanında bulunan 2 adet zeytin ağacının da kısmen zarar gördüğü bildirildi.

Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.