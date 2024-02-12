Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel, Genel Ortaöğretim Dairesi Proje Koordinatörü Mustafa Hürses ve Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Polis Çavuşu Ali Çavuş, Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın ile Gençlik Dairesi Müdürlüğünde toplantı yapıldı.

Toplantı sonucunda ada genelindeki liselere yönelik "hayır diyebilme becerisi", "akran zorbalığı", "aile içi şiddet", "cinsel istismar", "güvenli internet kullanımı", "alkol ve madde bağımlılığı" konularında Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel tarafından seminer verilecek.

Yine öğrencilerin ailelerine de aynı konularla ilgili Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünün görevlendireceği kişiler tarafından sunum yapılacak.

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, aynı seminerlerin şu an yapılan gençlik kampları ve gençlik merkezlerinde de verildiğini ve verilmeye devam edeceğini belirterek, en doğru yöntem ve sunumlarla gençler ve ailelerinde farkındalık yaratmak ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, doğruya ve güzele yönlendirmek için katkı yapmak istediklerini belirtti. Özsaygın, gençlerin yanı sıra ailelere verilecek seminerlerin de büyük öneme sahip olduğunu kaydederek, yüksek katılım temennisinde bulundu. Özsaygın, projeye katkı koyan Genel Orta Öğretim Dairesi, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel’e teşekkür etti.