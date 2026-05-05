Meclis’ten yapılan açıklamaya göre komite, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında saat 09.30’da toplandı. Toplantıda ilk olarak “Gelir Vergisi Matrah Dilimlerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname” ile “Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İvedi)” birlikte ele alındı. Yapılan görüşmelerin ardından söz konusu tasarı oy çokluğuyla kabul edilerek Genel Kurul’a gönderildi.

Komite daha sonra “Yurt Dışındaki İtibari Paraların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Yasa Tasarısı”nı görüştü. Bu tasarı da oy çokluğuyla onaylanarak Genel Kurul gündemine sevk edildi.

Toplantıya Maliye Bakanı Özdemir Berova da katıldı. Ayrıca Maliye Bakanlığı ve KKTC Merkez Bankası yetkilileri ile akademisyen İlhan Bora davetli olarak yer alarak görüşlerini komiteye sundu.

Komite toplantısına, Başkan Resmiye Eroğlu Canaltay’ın yanı sıra Başkan Vekili Salahi Şahiner, üyeler Devrim Barçın, Hasan Küçük ve Alişan Şan katıldı. Toplantıda ayrıca milletvekilleri Erkut Şahali ile Sami Özuslu da hazır bulundu.