Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, BRT’de Gündem 12 programına katılarak yerel ve genel seçimlerde ittifak yapmama konusunda net kararları olduğunu söyledi.

Yılmaz, “YDP, yerel seçimlerde ittifaksız yola devam etme yönünde bir strateji izliyor. Biz ittifak yolunda değil, genel olarak 18 bölgede kendi çalışmalarını yürüten ve kendi adayları ile yola devam eden bir yapıdayız. Belirli bölgelerde net adaylarımız olacak, bazı bölgelerde ise tarafsız kalabileceğimizi söyleyebilirim” dedi.

Erşah Sabit Yılmaz, “Hem belediye meclis üyesi aday adaylığında hem belediye başkan aday adaylığında hem de milletvekili aday adaylığında, bölgelerde siyasi programınıza ne koyuyorsanız bizimle paylaşın dedik. Biz de bu konuda Genel Merkez, ilçe teşkilatları, bölge ve mahalle teşkilatları olarak size destek verelim. Şu anda genel merkezimizde tespit ettiğimiz 85’in üzerinde milletvekili, 195’in üzerinde belediye meclis üyesi aday adayı ve 18 bölgenin en az 15’inde belediye başkan aday adayımız bulunmaktadır. Bu konuda yoğun çalışmalarımız sürmekte ve aday adayı havuzumuzu genişletmeye devam etmekteyiz” diye konuştu.

Yılmaz, bir soru üzerine, “Biz yaklaşık iki yıldır hükümette yanlış olan konularda her zaman hükümet içinde muhalefet olduk. Eğer bu bütçe sürdürülebilir durumda değilse, erken genel seçim yapılmasının hem devlet hem de halk açısından daha iyi olacağını ifade ettik. Herhangi bir erken genel seçim tarihi belirlemedik. Önümüzdeki bahar ayında seçim olabilir şeklinde açıklamalarımız oldu. Ancak şu soruyu da sormak istiyorum; CTP, üç yıldır yoğun şekilde muhalefet yapmasına rağmen bu ekonomik kriz içerisinde hâlâ bu bütçeye yönelik somut bir çözüm ortaya koymadı. Soyut eleştirilerle muhalefet etmeye devam ediyorlar” dedi.

Kamuoyu yoklamalarına ilişkin de konuşan Yılmaz, “Son dönemde yapılan kamuoyu yoklamalarında YDP, UBP ve CTP’den sonra üçüncü parti olarak görülüyor. Açık yüreklilikle söylüyorum; bu dönemde YDP, altı ilçede adayları ile birlikte sahaya çıktığında Meclis’te grup kuracak milletvekili sayısına ulaşacaktır” dedi.

Kaynak: BRTK