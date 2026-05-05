BRT’de yayınlanan Gündem 12 programına katılan Savaşan, “Bizim gündemimizde şu an itibarıyla herhangi bir seçim yoktur. Dolayısıyla bizler, bu yılın sonuna kadar maksimum zamanı kullanarak icraatlarımıza devam edip normal zamanı doldurma eğilimindeyiz. Buna yönelik çalışıyoruz” dedi.

Siyasi partilerin yapılacak seçimlere hazır olması gerektiğini ifade eden Savaşan, UBP’nin en büyük parti olarak günlük istişare toplantılarını, bölge toplantılarını ve rutin hazırlık çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Savaşan, bu hafta yarından cumartesiye kadar 5 bölgede istişare toplantısı yapılacağını belirterek, Başbakan, bakanlar, milletvekilleri, ilçe başkanları ve teşkilatlarla bir araya gelineceğini söyledi.

UBP’nin gündeminde erken seçim değil, icraat olduğunu vurgulayan Savaşan, hükümet ortaklarının da bu yönde bir duruş sergilediğini belirtti.

Savaşan, “Bizler zaten yarın seçim olacakmış gibi seçim çalışmalarını yapıyoruz. Dolayısıyla ortaklarımızın da kendi iç dinamiklerine uygun şekilde seçime çalışmaları tabiidir” diye konuştu.

Aday belirleme konusunda resmi bir çalışma olmadığını da ifade eden Savaşan, hem yerel hem de genel seçimlere yönelik çeşitli yoklamaların ilçelerde ve merkezde yapıldığını, ancak resmi sürecin henüz başlamadığını kaydetti.

Savaşan, yeni seçim dönemlerinde partilerin mevcut kadrolarını yeni adaylarla güçlendirmesinin doğal olduğunu belirterek, adaylara yönelik ön görüşmelerin de siyasetin doğasında bulunduğunu söyledi.

Kaynak: BRTK