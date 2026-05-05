Kürşat, hayvancılıktan narenciyeye kadar birçok alanda üreticinin artan girdi maliyetleri ve ödeme gecikmeleri nedeniyle ciddi bir darboğaz yaşadığını ifade etti.

Çiğ süt ödemelerinde yaşanan gecikmelere değinen Kürşat, üreticilerin hak ettikleri bedellere zamanında ulaşamadığını, bu durumun finansal yükleri artırdığını söyledi. Ödeme sorunlarının çeklerin karşılıksız kalmasına neden olduğunu belirten Kürşat, süt pazarlamasında da aksaklıkların sürdüğünü kaydetti.

Arpa temininde yaşanan sıkıntıların kronik hale geldiğini dile getiren Kürşat, Toprak Ürünleri Kurumu’nun mali açıdan zorlandığını ve gerekli desteklerin zamanında sağlanmadığını savundu. Küçükbaş üreticilere yönelik bazı desteklerin de henüz hayata geçirilmediğini belirtti.

“Narenciye sektöründe de sorun var”

Narenciye sektöründe de benzer sorunların yaşandığını ifade eden Kürşat, üreticilerin ürünlerini pazarlama ve alacaklarını tahsil etme konusunda güçlük çektiğini söyledi. Sektörde faaliyet gösteren paydaşların uzun süredir ödeme beklediğini de sözlerine ekledi.

“Enerji ve akaryakıt maliyetleri baskıyı artırıyor”

Enerji ve akaryakıt maliyetlerinin üretici üzerindeki baskıyı artırdığını vurgulayan Kürşat, tarımsal üretimde kullanılan yakıta yönelik vergi düzenlemeleri yapılması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, üreticiyi destekleyecek kapsamlı politikaların hayata geçirilmediğini savundu.

Hal Yasası…

Kürşat, Hal Yasası’nın yürürlüğe girmesine rağmen uygulamada ilerleme sağlanamadığını belirterek, yenilenebilir enerji alanında da daha adil bir sistem kurulması gerektiğini ifade etti. Fiyat denetimi ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede de yetersizlikler bulunduğunu söyleyen Kürşat, üretim sektörünün sürdürülebilirliği için acil adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Amcaoğlu: Sadece eleştirmek için eleştirmek yanlış

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da, vergisiz akaryakıt konusuna değinerek, sadece eleştirmek için eleştirmenin yanlışlığına işaret etti.

Amcaoğlu, akaryakıtta, bu bölgede bu kadar olay yaşanırken, artış yapılmadığını, bunun KKTC ve Güney Kıbrıs fiyatlarına bakıldığında rahatça görüldüğünü, ekonomide de, bu kadar olaya rağmen çalışma yaşamının geliştiğini, ithalatın arttığını, ihracatta bir kısım düşüş yaşandığını ancak bunun da savaş kaynaklı olduğunu anlattı.

Amcaoğlu, her şeye rağmen ülke ekonomisinin iyi noktada olduğunu, denetimlerin teknolojik yatırımlarla geliştirildiğini, denetlemelerin fiziki olarak da sürdürüldüğünü belirtti, Hal Yasası kapsamında da çok kısa bir sürede hallerin ihaleye çıkacağını kaydetti.

Amcaoğlu, önemli olanın halk sağlığı ve gıda güvenliği olduğunu vurguladı.

Yenilenebilir enerji konusunda da turizm, sanayi ve diğer alanlara gereken izinlerin incelemeler sonunda verildiğini anlatan Amcaoğlu, gereken hassasiyetin ortaya konduğunu söyledi.