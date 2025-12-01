Gemikonağı’nda 23 Eylül 2025 tarihinde meydana gelen olayda, Y.G. (E-50)’nin kiracı üç şahıs tarafından ev sahibine iletilmek üzere kendisine verilen toplam 6.000 ABD Doları tutarındaki bir yıllık kira bedelini ev sahibine vermediği ve tasarrufuna geçirdiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından yürütülen ileri soruşturmada Y.G. tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.