Lefkoşa ve Girne’de dün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam üç kişi yaralandı.

Lefkoşa’daki kazada iki yaya yaralandı

Saat 15.00 sıralarında Lefkoşa Özker Özgür Caddesi’nde, RL 100 plakalı panelvan aracı kullanan V.Y. (E-25), park yerinde geri manevra yaptığı sırada gerisini kontrol etmeyerek arkada yürüyen yayalar S.G. (K-38) ve M.G. (E-46)’ye çarptı.

Kazada yaralanan yayalar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde S.G.’nin sağ ayağında kırık tespit edilerek ortopedi servisinde tedavi altına alındığı, M.G.’nin ise acil serviste müşahede altında tutulduğu bildirildi. Soruşturma sürüyor.

Girne’de bisiklet sürücüsü yaralandı

Aynı gün saat 17.00 sıralarında Girne Uğur Mumcu Caddesi’nde, M.S.I.S. (E-36) yönetimindeki bisikletin sürücüsü, dikkatsiz seyir sonucu dengesini kaybederek yol içine düşerek yaralandı.

Bisiklet sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmasına devam ediyor.