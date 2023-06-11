Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye yapacağı resmi ziyaret nedeniyle gruplar arası varılan mutabakat ile Cumhuriyet Meclisi’nin yarın yapılması gereken Genel Kurulu 13 Haziran Salı gününe alınmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye yapacağı resmi ziyaret nedeniyle gruplar arası varılan mutabakat ile Cumhuriyet Meclisi’nin yarın yapılması gereken Genel Kurulu 13 Haziran Salı gününe alınmıştır.
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