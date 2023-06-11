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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye yapacağı resmi ziyaret nedeniyle gruplar arası varılan mutabakat ile Cumhuriyet Meclisi’nin yarın yapılması gereken Genel Kurulu 13 Haziran Salı gününe alınmıştır.

Hava bugün nasıl olacak? 11 Haziran 2023

Hava bugün nasıl olacak? 11 Haziran 2023

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