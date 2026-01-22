Sağlık Bakanlığı yetkilileri, YÖDAK ile iş birliği içerisinde, dünyadaki örneklerin de incelenerek ülke koşullarına uygun bir model oluşturulduğunu belirtti. Mevcut sisteme kıyasla çok daha detaylı, denetlenebilir, kriter ve koşulları net belli olan bir yapı kurulduğu ifade edilirken, Türkiye’de uygulanan standartların birçoğunun esas alındığı ve sürecin Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından yürütüleceğini kaydedildi. Kurulun şeffaf, sorgulanabilir ve hesap verebilir bir sistem anlayışıyla çalışacağı vurgulandı.

Kıbrıs’ta sanki hiç ihtisas verilmediği algısı yaratılarak toplumun galeyana getirilmeye çalışıldığını ve iddiaların doğru olmadığına dikkat çeken yetkililer, oysa ki hali hazırda YÖDAK izniyle gerçekleştirildiğini, ancak mevcut denetim mekanizmasının yetersiz kaldığını ifade etti.

Yapılacak düzenlemenin bu ihtisasa girme süreci, eğitim süreci ve sonunu detaylı bir şekilde tanımlayan ve denetleyen bir modelin yasal uygulaması olduğu belirtildi.Aynı zamanda dünyadaki örneklerin harmanlanmasıyla hazırlanan yasal bir model olduğu aktarıldı.

Bu kapsamda oluşturulan Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 13 kişiden oluşacağı, kurulda Sağlık Bakanlığı müsteşarı , müdürü, dört hekim “ biri uzman diş hekimi , üçü uzman tıp hekimi “ ile üniversitelerden belirlenecek dört üyenin yer alacağı aktarıldı.

Üniversitelerden bir üyenin diş hekimliği fakültesinden, üç üyenin ise tıp doktoru uzmanlardan YÖDAK tarafından belirleneceği, ayrıca YÖDAK’ın kendi içinden bir üye vereceği, Tabipler Birliği’nin ise bir uzman hekim ve bir uzman diş hekimi belirleyeceği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Türkiye’de uygulanan TUKMOS (Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi) kriterlerinin Kıbrıs’ta da geçerli olacağını, bir kurumun örneğin bir cerrahi asistan talebinde bulunması halinde Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından denetim yapılacağını açıkladı. Onay verilmesi durumunda üniversitenin gerçekleştireceği sınavın kurul tarafından gözlemleneceği, olası usulsüzlüklerin raporlanacağı, ikna olunmaması halinde sınavın iptal edilebileceği ve kurulun oy çokluğuyla karar alacağı belirtildi.

Son olarak yetkililer, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun eğitim programlarını düzenli aralıklarla denetleyeceğini, öğretim üyesi sayısı, vaka ve ameliyat yeterliliği gibi tüm kriterlerin standartlara uygunluğunun titizlikle kontrol edileceğini vurguladı. Eksiklik tespit edilmesi halinde uyarı verileceği, gerekli düzenlemeler yapılmazsa programların askıya alınabileceği veya iptal edilebileceği ifade edildi. Yapılan düzenlemelerle halk sağlığını riske atacak herhangi bir uygulamaya kesinlikle izin verilmeyeceği, kamuoyunu endişeye sevk eden iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.