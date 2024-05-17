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Yerli ürünlerden alınan 20 numunenin 17’si temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 , tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 numuneye rastlandı. Gazimağusa sakini Ayşe Saz’a ait acı biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi. Güzelyurt sakini Ceren Andaç’a ait domateste ve Lapta sakini Mehmet Dolmacı’ya ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Tarım Bakanlığı, 10-16 Mayıs tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerde yaptığı analizler sonuçlarını açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği arasında protokol

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği arasında protokol

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