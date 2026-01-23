Bunlar da ilginizi çekebilir

Limit üstü bitki koruma ürünü içeren yerli ürünler Tatlısu sakini Kerim Çil’ e ait salatalık, Yeşilyurt sakini Cemal Yaman’ a ait mandora mandalina ve Doğancı sakini Ahmet Çınar’a ait mandora mandalina olarak açıklandı.

Öte yandan 28 yerli üründen 25’ i temiz bulunurken limit üstü bitki koruma ürünü içeren 3 ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın yazılı açıklamayla duyurduğu 16-22 Ocak tarihlerini kapsayan haftalık gıda denetim sonuçlarına göre, 36 ithal üründen 35’ i temiz çıktı.

