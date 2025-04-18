Yazılı açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın Başbakan Ünal Üstel’e yönelik sözlerinin kamu vicdanını yaraladığını belirten GİKAD, “Bu açıklamalar, ne kardeşlik hukukuna, ne diplomatik nezakete, ne de devlet ciddiyetine yakışıyor” ifadelerine yer verdi.

Onurlu, çalışkan ve mücadeleci olan Kıbrıs Türk halkını temsil eden makamlara yönelik yapılan haksız ithamların sadece kişilere değil, topluma da zarar verdiğinin ifade edildiği açıklamada, “Bugün ihtiyacımız olan şey ayrıştırmak değil, birleştirmektir” denildi.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkinin kardeşliğe, saygıya ve karşılıklı desteğe dayalı olması gerektiği vurgulanan açıklamada, bu makamlarında bulunan kişilerin daha dikkatli ve birleştirici bir dil kullanmasının önemine dikkat çekildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının iradesi ve mücadelesiyle elde edilen kutsal bir değer olduğu ifade edilen açıklamada, “Bizler bu iradeye ve onun temsil makamlarına yönelik küçümseyici, dışlayıcı ve ayrımcı söylemleri reddediyoruz.” denildi.