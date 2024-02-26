Polisin hırsızlıkla ilgili açıklaması şöyle:

25.02.2024 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa’da, F.D.(E-52), Şht Salih Cibir Sokak üzerinde bulunan iki boş bina içerisine bir cürüm işlemek kastı ile pencerelerini kasten kırıp hasara uğrattıktan sonra içeriye girerek, bina içerisinde bulunan tüm elektrik kablolarını hasara uğratarak söküp, metal ev eşyaları ile birlikte konu ikametgahların dışına çıkararak çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.