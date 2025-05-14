GİKAD’dan yapılan açıklamaya göre, etkinliğin açılış konuşmasını yapan GİKAD Yönetim Kurulu Başkanı İçim Çağırner Kavuklu, Kıbrıslı Türklerin siyasal ve ekonomik ambargolara rağmen girişimcilik ruhunu kaybetmediğini vurguladı. “Girişimcilik ruhumuza ambargo getirilemedi, getirilemez de,” diyen Kavuklu, 1974’ten bu yana alınan yolun bunun en büyük kanıtı olduğunu ifade etti. Kadın girişimciliğinin yalnızca bir hak ya da eşitlik meselesi olmadığını belirten Kavuklu, “Kadın potansiyelinden yararlanmak bizim için zaruri bir gereksinimdir. Ancak kadın güçlenirse, toplumumuz güçlenebilir.” dedi.

Kavuklu, GİKAD ve Gi-Ka KOOP olarak sosyo-ekonomik, yeşil ve dijital dönüşümün kadınların öncülüğünde gerçekleşmesi için çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, “Hayalini kurduğumuz güçlü kadın girişimci ekosisteminin oluşmasında Girişim Öncüleri Projesi çok kıymetlidir." şeklinde konuştu.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ise, “Kardeş vatan Kıbrıs’ta olmak bize her zaman büyük bir mutluluk veriyor.” diyerek GİKAD ile yollarının kesişmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Caldu, “Kardeşliğimizi kalkınma alanına taşımalı, daha çok sosyal kalkınma odaklı proje üretmeliyiz. 30 yıllık deneyimimizle bu iş birliğine her türlü katkıyı vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Alarko Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Canan Eşgüz Coşkun, “Marka, Sürdürülebilirlik, Gelecek” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Ardından düzenlenen “Kadın Girişimciliğinde Köprüler Kurmak” başlıklı panelde GİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Berrin Avunduk’un moderatörlüğünde; Alarko Holding Kurumsal İletişim Müdürü Esra Sokullu Değerli, Özge Makine kurucusu Özge Kartal ve Habitat Derneği Kapsayıcı Büyüme Programı Direktörü Uğurcan Top, girişimcilik alanındaki deneyimlerini paylaştı.

Etkinliğin sabah oturumunda müşteri odaklı atölye çalışması 80 genç girişimci ruha sahip kadının katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlik, kadın girişimciler arasında iş birliğini ve ağ kurmayı destekleyen networking oturumu ile sona erdi.