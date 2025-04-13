Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

12.04.2025 tarihinde, saat 06.00 sıralarında, Girne - Alsancak Anayolunun 3-4 km’leri arasında doğu istikametine doğru seyreden kimliği meçhul LAV 010 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizce dönel kavşağa girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan kaldırıma çarptıktan sonra, 6 metre derinliğindeki tarla içerisine düşerek akasya ağacına çarpmıştır. Kaza sonrası araç sürücüsü isim ve adres bırakmadan olay yerinden ayrılmıştır. Yürütülen ileri soruşturmada kazaya methaldar araç sürücüsünün Ali BİNİCİ (E-25) olduğu tespit edilmiş ve saat 09.48 itibariyle yapılan alkol testi sonucunda 88 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu saptanmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.