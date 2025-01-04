Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Girne Turizm Limanı’nda güvenlik için aydınlatmaları yenileyeceklerini kaydetti.

Sorunlara dikkat çeken Şenkul’un açıklaması şöyle:

“Girne Turizm Limanı geçen yıl giriş-çıkış toplamda yaklaşık 325 bin yolcuya ve 65 bin araca ev sahipliği yapmış kentimizin, ülkemizin dışarıya açılan kapılarından biri.

Göreve geldiğimizden beri Limanın daha iyi hizmet verebilmesi için polisimizle, gümrük dairemizle, liman başkanlığı ve acentelerimizle bazı yenilemeler yaptık ve iyileşmeler sağladık.

Yine bu çerçevede acenteler binası olarak kullanılan yapının restore edilmesi lazım.

Binalara ek olarak Turizm Limanın iç bölümünde yaklaşık 1100 metre uzunluğunda olan ve 40 civarı projektörle aydınlatılması yapılan, güvenliğin sağlanması gereken bir alanda aydınlatmaların tümü yıllardır çalışmıyor.

Ülkeye giriş çıkışların olduğu ve Girne’mizin önemli bir yapısı olan limanın bu eksikliğini gidermek için tespitlerde bulunduk.

Bu önemli eksiklik bizden talep edildiği zaman Ulaştırma Bakanlığının sorumluluk alanıdır diye kenara çekilmedik, daha birçok alanda olduğu gibi.

Açıkçası hesabımız şuydu:

Maliyeden alacağımız olan çok ciddi bir meblağ var ve son 2 aydır bakiye kapatılmasa da bize ayda 1 ödeme yapılmaya başlanmıştı, biz bu ödemelerden kentimizde olan ancak belediyenin direk sorumluluğu olmasa da kentin sorunu olan konularda kullanmaya başladık.

İşte tam da bu noktada Turizm Limanın gümrük ve güvenlikli alanı içinde çalışmayan aydınlatmaları da bu kapsamdaydı ve tarafımızdan yapılacaktı.

-Peki ne oldu?

-Bu ay size ödeme yok dendi.

-Sebep?

-Yok.

Peki ödenmeyen nedir?

Girne Belediyesini, Girnelinin parası.

Bu konuları merkezi idareyle konuşmaktan yorulduk.

Sorunlar çözülmüyor, hakkımızı almak için artık yalvarmayacağız.

Bizim sorumluluğumuzda olmayan dünya kadar kurumun eksikliklerini gidermek için elimizden geleni yaparken, bize bu şekilde davranılması tamam değildir.

Bizden talep edilen bu aydınlatma konusunda yapacağımızın sözünü verdiğimiz ve limanların güvenliğinin, ülkemizin güvenliği açısından önemli olduğu için biz sözümüzü tutup aydınlatmaları yenileyeceğiz.

Bu paylaşımı hem vatandaşlarımızın hem de sayın Başbakanın bilmesi için yazdım.

Tek istediğimiz hakkımızın verilmesi ve ülke insanına daha fazla hizmet edebilmek.

Talep edilirse 2024 yılında devlet kurumlarına yaptığımız katkıların tam listesini kendilerini bir de yazılı göndeririz.”