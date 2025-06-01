Girne Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası, Girne Kalesi mevkiinde inceleme gerçekleştirdi. İnceleme kapsamında, kamusal güvenlik ve kültürel mirasın korunması için teknik rapor süreci başlatıldı.

Girne Kalesi mevkiinde yer alan istinat ve taş duvarların mevcut durumu ile ilgili olarak Anıtlar Yüksek Kurulu’na sunulmak üzere teknik rapor hazırlanması amacıyla, Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı İnşaat Mühendisleri Odası iş birliğinde sahada inceleme gerçekleştirildi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci ve Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüsnü Coşan’ın katılımıyla yapılan teknik ziyarette, bölgedeki mevcut yapıların mühendislik açısından durumu değerlendirildi. Yapılan gözlemler doğrultusunda, 2018 yılında bölgeye ilişkin hazırlanmış olan teknik raporun, geçen süreçte oluşan yeni topoğrafik durum ve çevresel değişiklikler nedeniyle güncellenmesi gerektiği belirlendi.

İnşaat Mühendisleri Odası tarafından kamu yararı gözetilerek hazırlanacak olan yeni teknik rapor ile, Anıtlar Yüksek Kurulu nezdinde tıkanmış olan sürecin yeniden işlerlik kazanması ve gerekli müdahale kararlarının alınabilmesi hedefleniyor.

Ziyaret sırasında ayrıca, bölgede oluşturulan yeni kamusal alanın vatandaşlar tarafından yoğun şekilde kullanılmaya başlandığı da gözlemlendi. Bu durum, alandaki güvenliğin sağlanmasının ve teknik çalışmaların ivedilikle tamamlanmasının ne denli önemli olduğunu ortaya koydu.

Girne Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası, hem tarihi mirasın korunması hem de kamusal güvenliğin temini için süreci bilimsel temelde ve kararlılıkla sürdüreceklerini kamuoyunun bilgisine sundu.