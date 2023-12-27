Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, belediye birimleri, yeni yılın birinci gününden itibaren tüm rutin hizmetlerine devam edecek. Ayrıca vatandaşlar, acil durumlarda ulaşabilecekleri telefon numaralarından destek alabilecekler.

Faturalarını ödemek isteyen vatandaşlar ise, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve Girne Belediyesi Terminal Ofislerinde bulunan KIOSK cihazları aracılığıyla, fatura ödemelerini hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Vatandaşlar tatil boyunca, fatura ödemelerini online olarak www.girnebelediyesi.com adresi üzerinden de yapabilecek.

-Hizmete Açık Birimler ve iletişim bilgileri

Yeni yıl tatili boyunca Girne Belediyesi'nin aşağıdaki birimleri halka hizmet vermek için hazır durumda olacak:

“Bayındırlık, İmar: 0542 852 21 18 / 0548 881 21 14, Temizlik İşleri: 0533 825 17 03 / 0533 841 38 39, Su İşleri: 0542 882 11 18 / 0542 882 21 18 / 0548 868 21 23 (su sayaç), Kanalizasyon İşleri 0533 870 20 17 / 0533 846 20 17, Cenaze ve Defin İşleri: 0533 850 64 13 / 0533 840 52 20, Kent Güvenliği: 0533 826 25 47 / 0533 875 66 55, Sağlık İşleri: 0533 870 20 14 / 0533 850 54 65.”

Vatandaşlar, yeni yıl tatili boyunca belediyenin sunduğu bu iletişim numaralarını 7/24 kullanarak acil durumlar ve ihtiyaç duyulan hizmetler de destek alabilecek.