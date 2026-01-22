Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, özellikle kentin değerli bölgelerinde uzun süredir terk edilmiş vaziyette duran yapıların hem kent estetiğini bozduğunu hem de yaya güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Başkan Şenkul, bu kapsamda ilk uygulamanın Dome Hotel karşısındaki bir dükkânda başlatıldığını duyurdu. Söz konusu yapının kötü durumdaki üst katının kapatılacağını ifade eden Şenkul, bu adımın yaya can güvenliğini korumayı amaçladığını söyledi. Ayrıca yapılacak kaplama üzerine tasarlanacak görsel çalışmalarla bölgenin doku bütünlüğünün sağlanacağını da aktardı.

Şenkul, binanın sahibine ulaşılamadığını, bu nedenle gerçekleştirilecek işlemin maliyetinin belediye tarafından karşılanarak ek hizmet bedeli olarak ilgili dükkâna işleneceğini açıkladı.

Sosyal medya paylaşımında dükkân sahiplerine çağrıda bulunan Başkan Şenkul, “Eğer ilgili dükkân sahipleri bu paylaşımı görüyorsa derhal belediyenin imar bölümüne başvursun” ifadelerini kullandı.