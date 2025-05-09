Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kent genelindeki asfaltlama ve yol yenileme çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Şenkul, Ozanköy TaşlıTarla bölgesindeki asfalt çalışmalarının tamamlandığını belirterek, yarın itibarıyla Zeytinlik ile Dr. Fazıl Küçük Spor Tesisleri arasındaki yolun genişletilerek asfaltlanacağını ifade etti.

Karaoğlanoğlu köyünde ise Muhtarlık ile Edremit çemberi arasındaki yolda yıpranan asfaltın kazınarak önümüzdeki hafta yenileneceğini belirten Şenkul, Edremit bölgesindeki yol projelerine de dikkat çekti.

Türkiye Devlet Su İşleri’nin bölgede sürdürdüğü çalışmaların tamamlanmasının ardından, Eron Market'ten Edremit içinden geçip Edremit çemberine uzanan güzergâhın tümünün asfaltlanmaya hazır olduğunu ve gerekli bütçe ile projenin hazır bekletildiğini kaydetti.

Belediye bütçesinin yüzde 40’ının doğrudan yatırımlara ayrıldığını vurgulayan Başkan Şenkul, “Az konuşup çok iş yapmaya Aralık 2026’ya kadar devam edeceğiz” dedi.