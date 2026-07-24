CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kumyalı'da Toprak Ürünleri Kurumu silosunda yaşanan çökme sonucu hayatını kaybeden Lokman Hacıhasanoğlu için taziye mesajı yayımladı.

İncirli, Hacıhasanoğlu'nun yaşamını yitirmesinin kendilerini derinden sarstığını ve üzdüğünü belirterek, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ile sabır diledi.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden İncirli, yaşanan olayın iş sağlığı ve güvenliği boyutu da dahil olmak üzere tüm yönleriyle şeffaf ve hızlı bir şekilde aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

Benzer acıların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılmasının önemine işaret eden İncirli, "İnsan yaşamı her şeyin üstündedir." ifadelerini kullandı.