Başbakan Ünal Üstel, Kumyalı'da meydana gelen silo faciasında hayatını kaybeden Lokman Hacıhasanoğlu için taziye mesajı yayımladı.

Üstel, mesajında Hacıhasanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Yaşanan olayın herkesi derinden üzdüğünü ifade eden Üstel, hükümet olarak süreci yakından takip ettiklerini ve olayla ilgili gerekli incelemelerin titizlikle yürütülmesini sağladıklarını belirtti.

Başbakan Üstel, Lokman Hacıhasanoğlu'nun ailesi ve yakınlarının acısını paylaştığını ifade ederek, sabır ve güç temennisinde bulundu.