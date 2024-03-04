Polisin açıklaması şöyle:

"04.03.2024 tarihinde, saat 19:40 raddelerinde, Girne - Değirmenlik Anayolunun 0-1 kilometreleri arasında, Musa DEMİRTAŞ (E-42), yönetimindeki ZVL 528 plakalı salon araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizligi sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde o esnada karşı istikametten gelmekte olan Beyzade ÇETİNKAYA (E-42) yönetimindeki LC 855 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan ZVL 528 plakalı araç sürücüsü Musa DEMİRTAŞ kaldırılmış olduğu Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınırken, aynı araçta yolcu olarak bulunan Onur KAĞNICIOĞLU (E-38) ile LC 855 plakalı araç sürücüsü Beyzade ÇETİNKAYA kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir."