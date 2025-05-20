Başhekimliğin yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada yer alan tıbbi tedaviye ihtiyacı olduğu belirtilen 24 yaşındaki erkek hastamız, hali hazırda 3 gündür Girne Dr. Akçiçek Hastanesi bünyesinde yatarak tedavi görmektedir. Hastanın tedavi süreci planlanmış olup, hastamız üç ayrı branştan uzman hekimler tarafından titizlikle takip edilmektedir” denildi.

Açıklamada, “Tıbbi yönden hastanemizde gerekli tüm tedavi olanakları sağlanmış olup, hastamızın ihtiyaç duyduğu sürece tedavi ve bakım hizmetleri kesintisiz olarak sürdürülecektir” ifadeleri kullanıldı.

Anne, oğlunun hastaneden çıkışının yapılacağını ve ev ortamında bakımı uygun olmadığından Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ne sevki için yetkililerden destek istemişti.