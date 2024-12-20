Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada Güliz Özlaptalı (K-32) yönetimindeki HB 390 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizce karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden bir işletmeye ait park alanına dönüş yaptı. O esnada Girne istikametine doğru seyreden Benjamin Nlandu (E-26) yönetimindeki ZUT 547 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan HB 390 plakalı araç, Güzelyurt istikametine doğru seyreden Regaip Duman (E-48) yönetimindeki RE 301 plakalı kamyonetin ön kısmına çarparak durdu.
Kaza sonucu yaralanan ZUT 547 plakalı araç sürücüsü Benjamin Nlandu, HB 390 plakalı araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Gülsabah Özlaptalı (K-69), Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Güliz Özlaptalı ve Benjamin Nlandu acil serviste, Gülsabah Özlaptalı ise Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.