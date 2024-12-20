Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada Güliz Özlaptalı (K-32) yönetimindeki HB 390 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizce karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden bir işletmeye ait park alanına dönüş yaptı. O esnada Girne istikametine doğru seyreden Benjamin Nlandu (E-26) yönetimindeki ZUT 547 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.