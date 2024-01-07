Polis memuru Hasan Kabadayılar mahkemede olguları aktardı.

Polis, 31 Aralık 2023 tarihinde Lefkoşa'da Girne Kapısı Otobüs duraklarına park edilen THD 727 plakalı minibüsün orta konsol bölümünde bulunan 2 bin 700 TL, bir adet xiomi marka 12 pro, bir adet de Samsung Galaxy A73 marka cep telefonun 04.45-07.40 saatleri arasında çalındığını söyledi. Polis, incelenen kamera görüntülerinde 04.45-07.40 saatleri arasında zanlıların o bölgeden geçtiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, zanlılar 6 Ocak 2024 tarihinde mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlıların kaldıkları evde arama yapıldığını ancak çalınan eşya ve paraların bulunmadığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, incelenmesi gereken mobese kameraları ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyledi. Polis, çalınan para ve telefonların bulunmadığını ifade ederek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polis, savcı Behrat Mavioğlu’nun bir sorusu üzerine zanlıların araca girerken görüntülerinin olduğunu da belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.