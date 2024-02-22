Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Girne Kordon Boyu için çalışmaların başladığını duyurdu.

Başkan Şenkul, "Ülkemiz siyasetinde yaşanan çirkinliklerin bizi umutsuzluğa düşürmesine izin vermeyeceğiz. Yıllardır elden geçirilmeyi bekleyen Girne Kordon Boyu için çalışmaların başladığını duyurmak istiyoruz. Girne Kordon Boyu her hali ile güzel ama başladığımız çalışmalar bittiğinde ülkemiz çok özel bir kamusal alan kazanacak. Akdeniz’in İncisi Yeni Girne, Yeniden Girne" ifadelerini kullandı.