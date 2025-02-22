Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

21.02.2025 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Girne-Küçük Erenköy Anayolu üzerinde, Siamak AMIRJALOLMOJDE (E-62) yönetimindeki UG 286 plakalı araç ile Küçük Erenköy istikametine doğru seyrettiği sırada Evergreen Sitesi önlerinde geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağa sinyal verip dönüşe geçen İmran KHAN (E-40) yönetimindeki RB 260 plakalı aracı tehlikeli mahal olan kavşak üzerinde sağından geçmesi sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan RB 260 plakalı araç sürücüsü İmran KHAN ve UG 286 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mahnaz DELF (K-61), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, Mahnaz DELF bel kemiğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. İmran KHAN ise, beyin kanaması ve bel kemiğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Nöroloji Servisinde müşahede altına alınmıştır.

UG 286 plakalı araç sürücüsü Siamak AMIRJALOLMOJDE tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.