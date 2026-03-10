Girne’de sakin Klaus Christoph Kehr (84), 10 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 sıralarında kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Kehr’in ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Alsancak’ta Hayatını Kaybeden Uzunca’nın Ölüm Nedeni Kalp Krizi

Öte yandan 7 Mart 2026 tarihinde Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelin atölyesinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanan Ertan Uzunca (62), kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

Uzunca’ya yapılan otopside, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.