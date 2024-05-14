Bunlar da ilginizi çekebilir

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Dilek Kızılduman, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından nöroloji servisinde müşahede altına alındı.

Kızılduman’ın aracı, önündeki aracı dikkatsizce solundan geçmeye çalışan Ramadan Atış (E-38) yönetimindeki VF 060 plakalı salon araçla çarpıştı ve orta refüjdeki çelik bariyere vurdu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza, Girne-Lefkoşa ana yolunun 7 ile 8’inci kilometreleri arasında UC 513 plakalı salon araçla Lefkoşa istikametine seyreden Dilek Kızılduman’ın (K-36) dikkatsizce sol şeride geçmesiyle oldu.

Bugün ve yarın sağanak bekleniyor

Bugün ve yarın sağanak bekleniyor

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.