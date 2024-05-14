Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

13.05.2024 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Girne’de Kantarcılar Sokak’ta, J.B.R.T.(E-25) makul mazereti olmaksızın yol içerisinde yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verip, yine söz konusu sokakta bulunan F.R.(E-56)’nin vücudunun muhtelif yerlerine gelişigüzel vurmak suretiyle ciddi şekilde darp etmiştir. J.B.R.T. suçüstü tutuklanmış olup merkeze sevk edildiği sırada ayrıca, polis aracının sol arka camını da kasten hasar yapmıştır. Soruşturma devam etmektedir.